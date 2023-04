Galaxy Tab S6 Lite in offerta su Amazon: risparmi oltre 150€

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet leggero e sottile, con un prezzo aggressivo ma non per questo sprovvisto di una scheda tecnica affidabile ed efficiente. Misura appena 7mm di spessore ed è dotato di un ampio schermo da 10.4″ per una visualizzazione dinamica e immersiva.

Tra le sue funzioni più interessanti, troviamo la S Pen inclusa nella confezione, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa. Offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera e il supporto magnetico laterale ti permetterà di averla sempre con te.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il Galaxy Tab S6 Lite a soli 324€, con un importante sconto sul suo normale prezzo di listino.

Non manca nemmeno una suite di applicazioni e servizi pensati per la produttività, come Samsung Notes che ti consente di ingrandire la visuale fino al 300% per una scrittura precisa, oppure per evidenziare il testo e convertire la scrittura in testo dattiloscritto in un semplice tap.

È un tablet semplicemente perfetto per la multimedialità e l’intrattenimento, anche grazie al doppio speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG che offre una riproduzione audio potente e ben bilanciata.

La batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh ti permette di goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria. Galaxy Tab S6 Lite è dotato di una RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB. Inoltre, puoi ricevere telefonate e mandare messaggi con il tuo Galaxy Tab S6 Lite anche se tablet e telefono sono collegati a reti differenti. Non farti scappare questa offerta e acquista questo tablet eccellente ad un prezzo imbattibile.

