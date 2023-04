Galaxy Tab S6 Lite: il BOLIDE di Samsung al 29% di sconto su Unieuro

Acquista il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 309,90 euro, invece di 439,90 euro. Grazie a questo super sconto del 29% ti assicuri l’Edizione 2022 con aggiornamenti importanti e un’esperienza utente favolosa garantita. Stiamo parlando di uno dei tablet molto amati da chi cerca un ampio display unito a leggerezza e portabilità.

Un altro aspetto conveniente di questo acquisto è la consegna gratuita a domicilio stimata in pochissimi giorni. Puoi anche decidere di ritirare l’ordine nel negozio Unieuro più vicino a te. Addirittura, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, ottieni la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 103,30 euro l’una.

Galaxy Tab S6 Lite: il super tablet di Samsung a un prezzo REGALATO

Unieuro ha deciso di regalare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite Edizione 2022 a un prezzo speciale. Approfittane prima che l’offerta termini o gli ultimi pezzi siano venduti tutti. La tecnologia di questo tablet Android è molto interessante. Infatti, grazie all’ampio display da 10,4 pollici unito a un design ultra sottile e leggero hai tutto quello che ti serve. Inoltre, inclusa nella confezione hai anche la S Pen.

Trasforma lo schermo in un praticissimo foglio digitale dove disegnare, scrivere e prendere appunti. Potrai convertire la tua scrittura in testo con un semplicissimo tap. Scopri tutte le potenzialità di questo incredibile dispositivo dotato anche di potenti speaker integrati con tecnologia audio 3D. Cosa stai aspettando?

Mettilo in carrello a soli 309,90 euro, invece di 439,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.