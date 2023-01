Galaxy Tab A7 Lite: il tablet di Samsung in sconto di 50€ su Amazon (anche a rate)

Dopo la sua presentazione in tanti avevano profetizzato vendite a valanga per il Galaxy Tab A7 Lite, il tablet realizzato da Samsung per conquistare la fascia bassa del mercato. E conquista è stata, numeri alla mano, anche se stavolta all’azienda sud-coreana è piaciuto vincere facile dato l’eccezionale rapporto qualità-prezzo del dispositivo.

Il modello in offerta a soli 149 euro è il Tab A7 Lite in versione Wi-Fi con una memoria di archiviazione pari a 64 GB. Venduto e spedito da Amazon, completando l’ordine ora ti assicuri di ricevere il tuo nuovo tablet già domani senza pagare nulla per le spese di spedizione grazie ai benefici dell’abbonamento Amazon Prime.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: a questo prezzo difficile trovare di meglio

Di solito quando si realizza un dispositivo appartenente alla fascia bassa del mercato si scende a più di un compromesso, stavolta però Samsung ha scelto di fare le cose in grande, preoccupandosi soltanto di andare incontro alle esigenze dei potenziali clienti del nuovo Galaxy Tab A7 Lite.

Ed ecco allora che abbiamo un form factory da primo della classe, con cornici ridotte al minimo per offrire un’esperienza multimediale migliore. A questo proposito aggiungici i doppi altoparlanti Dolby Atmos e gli speaker stereo AKG, una delle sorprese più piacevoli che ritroviamo in questo dispositivo.

Anche lato autonomia il modello A7 Lite della linea Galaxy Tab di Samsung non tradisce le attese con una batteria da 5.100 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 15W.

Cogli al volo l’offerta sul Samsung Galaxy Tab A7 Lite di Amazon per risparmiare qualcosa come 50 euro subito sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

