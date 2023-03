Samsung Galaxy Buds Live: sconto MAI VISTO del 65% su Amazon

Se stai cercando un paio di auricolari Bluetooth di ottima qualità, con Amazon Prime c’è un’offerta incredibile che non puoi lasciarti scappare. Con un prezzo mai visto prima d’ora, le cuffie in-ear Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili a soli €59,00, con uno sconto impensabile del 65%. Approfitta immediatamente di questa occasione, scegli uno dei marchi più affidabili sul mercato e goditi una qualità incredibile unita ad un design moderno ed elegante.

Galaxy Buds Live: qualità, eleganza e convenienza

I Galaxy Buds Live sono progettati da Samsung per un comfort che dura tutto il giorno. Il loro design inconfondibile ed estremamente innovativo nelle forme li rende un accessorio immancabile nella tua borsa. Pratici e maneggevoli, puoi portarli sempre con te, in giro, in viaggio e a lavoro. La qualità del suono è nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti, con bassi ricchi e profondi. Con la tecnologia AKG e la cancellazione attiva del rumore, questi eleganti auricolari wireless spengono i suoni indesiderati e ti permettono di immergerti nella tua musica preferita. Goditi tantissimi brani, fino a 21 ore consecutive di riproduzione.

La ricarica rapida nell’apposita custodia ti consente di poterli usare in qualsiasi momento della tua giornata. Con un semplice tocco puoi mettere gli audio in pausa, riprodurre o saltare canzoni, così come rispondere alle chiamate e riagganciare. I Buds Live sono dotati di ben tre microfoni per garantirti telefonate limpide. Mentre i due esterni bloccano i rumori, quello interno raccoglie la tua voce con una fedeltà ma vista prima. Gli auricolari sono compatibili con qualunque dispositivo dotato di Bluetooth e sistema operativo Android. Sono inoltre abbinabili al Samsung Galaxy Watch3, per eliminare del tutto il controllo su smartphone.

Approfitta dell’offerta di Amazon mai vista prima d’ora. I Samsung Galaxy Buds Live possono essere tuoi a €59,00, con un incredibile sconto del 65%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.