Gadget tech WOW a meno di 7€ su Amazon: anticipo delle Offerte di Primavera

Uno spumeggiante anticipo di Offerte di Primavera di Amazon. Dai un’occhiata a questa selezione di gadget tech a meno di 7€ e scegli adesso i tuoi preferiti. Attenzione però, sono occasioni a tempo limitato.

Chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia 64GB a 5,99€.

Cavo USB C a Type-C da 100W, lungo un metro e super robusto, a 6,99€.

Adattatore Bluetooth di tipo 5.1 a 6,99€.

Speaker wireless Bluetooth, compatto e con ottimo suono, a 6,99€.

Kit di pulizia per auricolari e altri dispositivi di elettronica a 4,99€.

Otturatore Bluetooth per fare foto scattando a distanza, perfetto per selfie di gruppo, a 5,99€.

Mini PC OBD 2 per controllare la salute dell’auto e verificare gli errori (che puoi anche cancellare) a 5,99€.

Sistema di ricarica rapida da scrivania per iPhone e Apple Watch a 6,21€.

Interessanti auricoalri Bluetooth, perfetti per ascoltare la musica mantenendo le mani libere, a 5,99€.

Adattatore USB OTG per smartphone, PC e tablet a 5,99€.

Ottimo adattatore USB OTG 5 in 1, con possibilità di collegamento tramite uscita USB A, USB C e microUSB. Perfetto per usare lo smartphone come fosse un PC, a 5,99€.

Con questo anticipo di Offerte di Primavera di Amazon, c’è solo da divertirsi a fare shopping risparmiando: scegli gli articoli che ti piacciono di più e approfittane al volo. Questi gadget tech a meno di 7€ non rimarranno disponibili a lungo.