Gadget SPETTACOLO per non perdere i tuoi oggetti più importanti (16€)

Quante volte ti è successo di lasciare una borsa, le chiavi della macchina o lo zaino da qualche parte, per poi accorgerti che non li avevi con te? Il fatto è che non ricordi assolutamente dove siano. Oggi potrai risolvere questo problema con l’acquisto di un gadget a dir poco geniale. Metti nel carrello il tracker Tile Pro in offerta su Amazon a soli 16,24 euro.

Questo tracker ti consentirà di trovare qualsiasi oggetto a cui l’hai attaccato in pochi minuti. Ti basterà agganciarlo a ciò che ritieni importante, o a qualcosa che spesso dimentichi in giro, e il gioco è fatto. Appena ti accorgi di aver smarrito qualcosa, prendi il tuo smartphone e ricerca il tuo oggetto.

Con pochi euro puoi evitare perdite di tempo infinite a cercare qualcosa che poi magari è lì vicino a te. Acquista subito il tracker Tile Pro in offerta su Amazon a soli 16,24 euro, anziché 34,99 euro.

Tile Pro: gadget indispensabile per non perdere le cose importanti

Una volta agganciato, attraverso il pratico moschettone, ogni tua borsa, zaino o qualsiasi altra cosa ritieni importante, sarà tracciabile. Per farlo basterà scaricare l’app Tile, che trovi gratuitamente su tutti gli store per iOS o Android. Quando il pratico gadget si troverà nelle vicinanze, attraverso la connessione Bluetooth potrai farlo suonare, così da ritrovare ciò su cui è agganciato, immediatamente.

Se non dovesse essere nelle vicinanze, e quindi non a portata Bluetooth, allora, sempre attraverso l’app Tile, potrai vedere la sua posizione più recente sulla mappa. Inoltre puoi sincronizzare il Tile Pro con Alexa e Google Assistant. In questo modo puoi trovare i tuoi oggetti anche con i comandi vocali.

Davvero uno splendido gadget da avere assolutamente. Ora è anche in offerta su Amazon, per cui mettilo subito nel carrello a soli 16,24 euro.

