G3 Ferrari: pizza buonissima in 5 minuti con questo fornetto a 79€

Se ami la pizza più di ogni altra cosa allora dai un’occhiata a questa offerta che sto per segnalarti. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il fornetto G3 Ferrari a soli 79 euro, invece che 92,99 euro.

Goditi questo sconto del 15% che porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre. Potrai gustarti una pizza buonissima, proprio come quella della tua pizzeria preferita, ogni volta che vuoi. Spendi meno, non ti sposti da casa e hai la sicurezza che tutti i prodotti sono buoni e sani. Davvero un’occasione da non perdere.

G3 Ferrari: il fornetto che cuoce la pizza in pochissimo

Il fornetto G3 Ferrari raggiunge i 400° in pochissimo tempo e cuoce una pizza in soli 5 minuti. Quindi ti permette di sfornare una pizza dietro l’altra, senza tempi di attesa. Perfetto quando inviti gli amici. Anche perché il suo design compatto ti dà la possibilità di metterlo ovunque, volendo te lo puoi anche portare dietro.

All’interno ha una pietra refrattaria da 31 cm, del peso di 1,36 Kg, che trattiene il calore e lo restituisce in modo graduale e omogeneo. In questo modo la pizza si cuocerà perfettamente. In confezione trovi anche due palette in alluminio e un ricettario per dare sfogo alla tua fantasia.

Oggi è il giorno giusto per fare un acquisto coi fiocchi. Per cui, prima che la promozione svanisca, vai su Amazon e acquista il tuo fornetto G3 Ferrari a soli 79 euro, invece che 92,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

