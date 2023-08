Fuoritutto Unieuro: Amazfit GTS 2 mini in super offerta a 69,99 euro

Più di 70 modalità sportive, una durata della batteria di due settimane e il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e del sonno. Sono queste le caratteristiche di punta del nuovo Amazfit GTS 2 mini, uno dei migliori smartwatch oggi in circolazione per rapporto qualità-prezzo. Te ne parliamo oggi per l’offerta del Fuoritutto Unieuro, che rende l’acquisto di questo orologio ancora più conveniente a soli 69,99 euro anziché 89,99 euro. Si tratta del prezzo più basso del web, anche rispetto ad Amazon e lo store ufficiale Amazfit.

Amazfit GTS 2 mini in super offerta col Fuoritutto Unieuro

Uno dei principali punti di forza dello smartwatch Amazfit GTS 2 mini è il design ultra sottile e super leggero, per un peso di appena 19,5 grammi e uno spesso inferiore ai 9 mm. È talmente leggero che puoi indossarlo per tutto il giorno dimenticandoti quasi di averlo al polso.

Nonostante il design ultra sottile e il peso piuma, Amazfit non rinuncia a un display AMOLED da 1,55 pollici, grazie al quale hai sempre sotto controllo la visione dei dati principali in qualsiasi condizione di luce.

E le informazioni ottenute da Amazfit sono precise e accurate. Si va dal monitoraggio della frequenza cardiaca alla misurazione della saturazione d’ossigeno del sangue, passando per il monitoraggio del livello di stress e della qualità del sonno. Puoi inoltre contare sulla valutazione dello stato di salute PAI, sapendo sempre qual è lo stato della tua condizione fisica.

Cogli al volo l’offerta del Fuoritutto Unieuro per risparmiare ben 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Affrettati però, perché la promo scade il prossimo 24 agosto.

