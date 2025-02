Fuoritutto POTATURA e giardinaggio: attrezzatura in promo SHOCK da 10€ a 90€

Non farti trovare impreparato al momento della potatura: equipaggiati con attrezzatura di buona qualità, che puoi ottenere a prezzi super accessibili. Motoseghe, cesoie, tagliaerba e non solo: tutto quello che ti serve, lo trovi in offerta su eBay a prezzo speciale! Abbiamo scovato le migliori occasioni, c’è solo un limite: le poche scorte a disposizione. Scegli ora e ordina prima che finiscano!

Cesoie manuali da potatura con impugnatura antiscivolo e serratura in zinco a 10,55€.

Motosega compatta con barra da 6″ (circa 15 centimetri), 2 batterie in dotazione e custodia a 28,99€.

Forbici da potatura elettriche con apertura di taglio fino a 34 mm, complete di due batterie in dotazione, a 34,99€.

Tagliaerba elettrico con 2 batterie e accessori inclusi nella dotazione a 38,99€.

Kit completo, composto da motosega con barra da 6″, forbici elettriche, 2 batterie (utilizzabili sia con un utensile che con l’altro) e custodia a 53,99€.

Motosega con motore a scoppio (52cc) e barra da 50 centimetri a 79,90€.

Decespugliatore a scoppio con motore a scoppio da 52 cc a 89,99€.

Con questi utensili e accessori, non avrai problemi a ultimare i tuoi lavori di potatura in poco tempo. Sfruttando questi sconti eBay, ti accaparri tutto quello che ti serve, risparmiando. Ordina adesso e non pensarci troppo: pochi pezzi per ogni articolo ancora a disposizione.