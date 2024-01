FUORITUTTO per gli Apple AirPods 2 su Unieuro

Unieuro ha dato il via al Vero FuoriTutto. Grazie a questo nuovo volantino, oggi gli Apple AirPods 2 costano niente. Acquistali subito a soli 119 euro, invece di 149 euro. Si tratta di auricolari premium perfetti per ascoltare musica, effettuare chiamate di qualità e goderti un audio altamente immersivo. Tra l’altro, hai anche inclusi consegna gratuita a domicilio oppure ritiro gratuito in negozio. Non perdere tempo, stanno andando a ruba.

Apple AirPods 2: una nuova generazione del suono

Indossa gli Apple AirPods 2. Questi auricolari sono perfetti per ascoltare musica, guardare video ed effettuare chiamate. Grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore ottieni conversazioni sempre chiare e mai disturbate. Tutti i rumori vengono eliminati all’istante. La loro forma ergonomica è perfetta per essere indossata anche molte ore o per tutto il giorno. Aderendo bene alle tue orecchie sono ben saldi e non cadono nemmeno quando ti alleni.

Acquistali subito a soli 119 euro, invece di 149 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

