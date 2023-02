Fulham-Leeds United: come vedere in streaming la FA Cup

Tutto è pronto per un altro appuntamento avvincente della FA Cup. Infatti, questa sera si sfideranno Fulham-Leeds United. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 20:45. Guarda tutta la partita in diretta streaming su DANZ. Vediamo insieme, dalla sinossi ufficiale di questo match, cosa possiamo aspettarci:

Fulham e Leeds si affrontano al Craven Cottage nel quinto turno di FA Cup dopo aver eliminato rispettivamente Sunderland (al replay) e Accrington. In Carabao Cup il Loco Bielsa ha vinto su questo campo ai rigori nel 2021, riuscendo a centrare la qualificazione. Chi sarà stavolta a proseguire il proprio cammino?

Fulham-Leeds United: telecronaca e probabili formazioni

La telecronaca dell’incontro sarà affidata all’esperienza e tecnicità di Alberto Santi che ci accompagnerà per tutta la partita con la sua voce. Anche se non sono state ancora confermate, i due tecnici sembrano aver deciso le due probabili formazioni che si sfideranno questa sera:

Fulham

Marek Rodak

Cedric Soares

Shane Duffy

Tosin Adarabioyo

Layvin Kurzawa

Sasa Lukic

Joao Palhinha

Harry Wilson

Manor Solomon

Daniel James

Vinicius

Leeds United

Joel Robles

Rasmus Kristensen

Robin Koch

Maximilian Woeber

Junior Firpo

Marc Roca

Darko Gyabi

Crysencio Summerville

Sam Greenwood

Georginio Rutter

Patrick Bamford

