Fujifilm Instax Square: MEGA sconto per la festa delle offerte Prime

la Fujifilm Instax Square è ora disponibile con uno sconto esclusivo del 26%!

Fujifilm Instax Square: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Fujifilm Instax Square è la sua regolazione automatica dell’esposizione. Questa fotocamera intelligente rileva la luminosità dell’ambiente circostante e si regola automaticamente per fornirti la giusta velocità dell’otturatore e l’intensità corretta del flash. Il risultato? Scatti luminosi e nitidi in ogni situazione, anche di notte.

Se ami i selfie, la modalità Selfie di questa fotocamera è ciò di cui hai bisogno. Imposta facilmente la messa a fuoco e la luminosità perfette per ottenere autoritratti impeccabili. Ma le sorprese non finiscono qui: la funzione Double Exposure ti consente di creare scatti unici sovrapponendo due foto su un singolo film, aggiungendo un tocco di creatività alle tue immagini.

Vuoi catturare dettagli incredibili da vicino? La Fujifilm Instax Square offre la modalità Macro, che ti consente di scattare foto a distanza ravvicinata fino a 30 cm. Ma se preferisci paesaggi mozzafiato, la modalità Landscape ti permette di scattare foto panoramiche spettacolari, catturando tutta la bellezza del mondo che ti circonda.

La confezione include anche una comoda tracolla e tre filtri colore per il flash. Questi filtri ti permettono di aggiungere un tocco di originalità alle tue foto, creando immagini dai colori vivaci e creativi. E non dimenticare che questa fotocamera è compatibile con le pellicole Fujifilm Instax Square, compresa la Square Black con frame nero, che evidenzia la vividezza e il contrasto delle tue immagini stampate.

la Fujifilm Instax Square su Amazon

