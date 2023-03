Fujifilm instax Share Sp-3: stampante portatile in super sconto

La Fujifilm instax Share Sp-3 è una stampante portatile che consente di stampare foto nel formato quadrato 1:1 (62×62 mm) ovunque ci si trovi, grazie alla sua modalità wireless che permette di stampare direttamente dal proprio smartphone o tablet. La stampante è particolarmente adatta per feste, viaggi ed eventi all’aperto, poiché permette di stampare istantaneamente le foto scattate senza dover attendere di tornare a casa o di recarsi in un negozio di stampa. Grazie a uno sconto del 40% su Amazon, questo prodotto oggi è disponibile ad un prezzo competitivo di soli 119,00 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis, puoi pagarla in comode rate a tasso zero.

Fujifilm instax Share Sp-3: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche principali della Fujifilm instax Share Sp-3 è la possibilità di accedere ai propri social media (Facebook, Instagram, ecc.) per selezionare l’immagine da stampare, semplificando così la scelta e rendendo il processo ancora più veloce e immediato. Inoltre, grazie ai Template e agli 11 filtri differenti disponibili, è possibile comporre ed elaborare le proprie immagini, rendendole ancora più creative e personalizzate.

La stampante Fujifilm instax Share Sp-3 offre inoltre la possibilità di aggiungere del testo alle proprie foto, creando così delle vere e proprie immagini con messaggi speciali. Inoltre, la modalità #Tag Stampa consente di cercare e stampare foto utilizzando lo stesso hashtag, offrendo così la possibilità di creare album di foto tematici e originali. Questa stampante portatile è dotata di una batteria ricaricabile, che permette di utilizzarla senza dover essere costantemente collegata alla corrente elettrica. Inoltre, è compatibile con Android 4.0.3 o successive e iOS 8.0 o successive, garantendo così la massima flessibilità e compatibilità con i dispositivi più comuni.

Attualmente, la Fujifilm instax Share Sp-3 è in sconto del 40% su Amazon, offrendo così un’ottima occasione per acquistare questa stampante portatile ad un prezzo vantaggioso di soli 119,00 euro. Non perdere questa incredibile occasione e acquistala prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.