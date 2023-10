Fujifilm Instax mini Link 2: ora in super offerta su Amazon!

Una mini stampante da portare dove volete per rendere subito speciali i vostri scatti più belli. Approfittate adesso del 20% in meno su Amazon. A mare, in montagna, durante un pic-nic con gli amici o ad una festa di compleanno, la stampante Fujifilm Instax Mini Link 2 vi permetterà ovunque siate di apprezzare immediatamente su pellicola i vostri momenti più speciali. Grazie alla modalità wireless, vi basterà scattare le foto dal vostro smartphone, connetterlo alla mini stampante e il gioco è fatto!

Fujifilm Instax mini Link 2 in promozione al -20% nella colorazione “Space Blue”: approfittane subito su Amazon!

La mini stampante Fujifilm Instax mini Link 2 diventerà un oggetto indispensabile da portare con voi ovunque vogliate. Grazie alle sue ridotte dimensioni e suo peso di soli 312 grammi, potrete facilmente inserirla in tasca o in borsa. Il marchio Fujifilm ha dotato questa mini stampante non solo di una dimensione tascabile, ma anche di ottime caratteristiche funzionali: Instax mini Link 2 è dotata di connettività Wifi e di tecnologia di stampa Instant Film.

Prima di stampare le vostre fotografie, potrete anche arricchirle e personalizzarle tramite filtri, stickers e molto altro. Insomma, date spazio alla vostra fantasia e, con un solo tocco, avrete subito le vostre istantanee memorabili su pellicola. Le due modalità “Insta-Natural” e “Insta-Rich” massimizzeranno la qualità dei vostri scatti rendendoli professionali.

Troverete la stampante Fujifilm Instax mini Link 2 su Amazon al prezzo di 103,99 euro anziché 129,99 euro nella colorazione “Space Blue”. Approfittando del servizio di Amazon Prime, avrete anche la consegna senza costi aggiuntivi e la possibilità di reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.