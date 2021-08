Annunciata da appena un anno da Fujifilm, arriva già in grande sconto su Amazon. Stiamo parlando della Instax Mini 11, una fotocamera istantanea che stampa le immagini catturate su pellicole 86×72 mm. Le novità partono dal design con un corpo macchina dalle linee più morbide a beneficio di ergonomia e portabilità. Le dimensioni sono 107,6×121,2×67,3 mm, il peso si attesta a 293 grammi e il prezzo? Soli 58,85 euro invece di 69,24 euro.

Fujifilm Instax Mini 11, istantanea anche per i selfie

Rispetto agli altri modelli della linea si registrano passi in avanti soprattutto per quanto riguarda gli scatti in ambienti chiusi o con condizioni di luce complicate grazie alla funzionalità Automatic Exposure che regola automaticamente i parametri in fase di acquisizione. Fujifilm ha pensato anche a chi proprio non sa stare senza scattarsi un selfie, integrando un piccolo specchio nella parte frontale e un'impostazione dell'ottica studiata appositamente per questo tipo di immagini.

L'alimentazione avviene con due pile di tipo AA. Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di 58,85 euro invece di 69,24 euro. Grazie ad Amazon Prime potrebbe essere vostra in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica