Frullatore Xiaomi Smart Blender con 9 velocità in offerta a 66,99€

Con questo caldo, ti viene spesso voglia di gustare un buon frullato di frutta fresca? Allora non puoi non approfittare subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon acquistando il magnifico frullatore Xiaomi Smart Blender al prezzo scontatissimo di soli 66,99 euro invece di 74,99 euro.

Ebbene si, potrai acquistare questo ottimo strumento da cucina risparmiando qualche euro ma solamente se ti affretterai e approfitterai subito dello sconto dell’11%. Grazie a questo ottimo frullatore intelligente, avrai la possibilità di preparare frullati sani e gustosi, ma anche diversi tipi di bevande calde e fredde, il tutto utilizzando un solo elettrodomestico.

Soprattutto durante questo periodo in cui si è alla ricerca di cibi freschi e dissetanti, potrai preparare dei deliziosi Smoothies rinfrescanti, succhi di frutta freschi da offrire ai tuoi bambini come merenda e molto altro ancora, grazie alla presenza di ben 8 lame in acciaio inossidabile spesse, affilate e seghettate. Dunque, saranno in grado di tagliano da angolazioni multiple in modo tale da tritare ogni tipo di ingrediente, anche quelli più duri, con estrema facilità.

Potrai preparare fino a 1200 ml di bevande calde o fino a 1600 ml di quelle fredde, potrai scegliere – in base alle tue esigenze – tra 9 velocità differenti così da poter avere un gusto delicato. Potrai impostare la velocità 1-3 per mescolare rendere liquidi avocado, banana, yogurt, ecc. La velocità 4-6 per miscelare il cibo morbido come frutta e verdura per fare succhi e la velocità 7- 9 per tritare i cibi più duri e creare succhi di frutta con ghiaccio.

Con l’auto dell’utilissima app Xiaomi Home app potrai programmare o azionare la miscelazione anche da remoto. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico frullatore Xiaomi Smart Blender al prezzo scontatissimo grazie allo sconto dell’11%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.