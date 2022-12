Frullatore: è il momento di acquistarlo, Moulinex in GRAN SCONTO

Stai cercando un frullatore non troppo grande e ingombrante ma che sia abbastanza potente per tutte le tue ricette? Il Frullatore Elettrico “PerfectMix +” di Moulinex allora è proprio quello che stavi cercando.

Lo trovi su Amazon a soli 67,19€ grazie a un magnifico sconto del 39% più un ulteriore risparmio di 5€

Con un abbonamento Prime attivo sul tuo account Amazon potrai scegliere sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Divertiti in cucina con questo frullatore targato Moulinex

Dalla capacità di ben 1,5 litri questo frullatore sarà il tuo asso nella manica per tantissime ricette. Crea frullati, smoothies e salse per ogni occasione oppure trita del ghiaccio per le tue granite nei mesi più caldi. Grazie al Frullatore Elettrico “PerfectMix +” di Moulinex basteranno pochi secondi per creare piatti buonissimi e magnifici.

Il suo motore da 1200w e alle sue sei lame in acciaio inox ti offrono il massimo della potenza e della qualità. Non dovrai neanche preoccuparti di pulirlo poiché sia il bicchiere in vetro che le lame possono essere lavate tranquillamente in lavastoviglie.

Grazie alla sua tecnologia Powelix le lame avranno una velocità superiore del 30% rispetto ad altri frullatori, questo ti permette di avere un frullato migliore e senza grumi. Inoltre potrai selezionare tra ben 3 programmi specifici in base a cosa vuoi preparare per avere un risultato incredibile.

Acquista subito il tuo Frullatore Elettrico "PerfectMix +" di Moulinex

Ricordati che grazie ad Amazon Prime potrai riceverlo a casa con la spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

