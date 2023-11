Frullatore a immersione Braun: doppio sconto folle con Black Friday

Perfetto per frullare, tritare e sbattere gli alimenti con estrema facilità, questo magnifico frullatore a immersione Braun oggi è in doppio sconto al prezzo di soli 32 euro circa grazie alle offerte del Black Friday di Amazon. Ovviamente, questa offerta pazzesca è riservata ai clienti Amazon Prime.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Così facendo, potrai godere di altri importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Versatile e potete, questo frullatore ti garantirà ben 600 W di potenza e l’aggiornata tecnologia del motore sarà in grado di fornirti una ulteriore potenza per miscelare o frullare facilmente i tuoi cibi preferiti.

In base alle tue esigenze, e a quello che andrai a frullare, avrai la possibilità di scegliere tra due impostazioni di velocità che saranno semplici da usare e ti consentiranno anche di frullare con una sola mano. Così facendo, in poco tempo potrai ottenere i risultati desiderati senza alcun problema.

Ti basterà effettuare una semplice rotazione per cambiare accessorio e il sistema EasyTwist, ti consentirà di rimuovere in maniera rapida e voeloce l’asta di miscelazione per collegare un altro degli accessori disponibili. La maggior parte degli accessori, inoltre, potranno essere tranquillamente lavati in lavastoviglie, senza che tu perda tempo.

Questo imperdibile elettrodomestico, è completo di di un tritatutto da 500 ml, una frusta e un bicchiere graduato. insomma, tutto ciò di cui ai bisogno, in cucina, con un solo prodotto. Dunque, non ti resta che acquistare subito questo utilissimo e versatile prodotto: ricorda che il frullatore a immersione Braun oggi è in doppio sconto grazie al Black Friday di Amazon.

