FRITZ!Repeater 3000 in offerta su Amazon: il Wi-Fi alla massima potenza in tutta la casa

Il FRITZ!Repeater 3000 è disponibile su Amazon con uno sconto del 35%, al prezzo di 96,99€, rispetto al prezzo consigliato di 149,99€. Questo ripetitore wireless sfrutta tre diverse bande wireless in parallelo, due a 5 GHz e una a 2,4 GHz, consentendo di mantenere connessi computer, smartphone, smart TV e molti altri dispositivi senza interruzioni durante la navigazione online. Grazie alle tecnologie WiFi avanzate, il FRITZ!Repeater 3000 raggiunge una velocità totale di 3000 Mbit/s, offrendo uno standard adatto anche agli utenti con esigenze complesse.

Se si richiedono prestazioni elevate nel trasferimento dei dati, ad esempio quando si desidera giocare online e contemporaneamente guardare un film in 4K tramite un servizio di streaming, il ripetitore sarà in grado di gestire e distribuire il segnale in modo intelligente. Questo rende il FRITZ!Repeater 3000 una soluzione eccellente per famiglie numerose o uffici di piccole e medie dimensioni, dove la velocità di rete è un requisito fondamentale. Il ripetitore ha una buona portata e offre una compatibilità universale con tutte le reti presenti in Italia. Può funzionare con tutti i modem in commercio senza bisogno di configurazioni complesse.

Chi possiede un dispositivo FRITZ!Box può usufruire di una connessione dedicata tramite una banda a 5 GHz, riducendo al minimo le interferenze e i rallentamenti. Posizionare il FRITZ!Repeater 3000 nella posizione migliore della casa è facile grazie agli indicatori LED presenti sulla scocca che segnalano la forza del segnale. Oltre alla rete WiFi, è possibile utilizzare due porte LAN che consentono una connessione cablata, utile per dispositivi più vecchi che non supportano la connessione wireless o che richiedono una maggiore stabilità, come le console di gioco. Insomma, stiamo parlando di uno dei migliori ripetitori Wi-Fi di ultima generazione in commercio. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta!

