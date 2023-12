FRITZ!Repeater 1200 AX, rete Mesh ad un prezzo imperdibile: risparmi il 38%

Il FRITZ!Repeater 1200 AX si presenta come un potente dispositivo per estendere la copertura Wi-Fi in tutta la rete domestica, offrendo una serie di caratteristiche avanzate. Con uno sconto del 38%, al prezzo attuale di 59,60€ anziché 95,99€, rappresenta un’opzione interessante per migliorare la connettività wireless domestica.

Dotato della tecnologia Wi-Fi 6, questo ripetitore offre velocità straordinarie su entrambe le bande di frequenza: 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. Questo lo rende ideale per supportare una vasta gamma di dispositivi finali WLAN, consentendo un uso simultaneo senza compromettere le prestazioni.

Troviamo anche il supporto per canali da 160 MHz, che permette di raggiungere velocità fino a 3.000 MBit/s. Inoltre, la presenza di una porta LAN Gigabit offre la possibilità di creare un ponte LAN o di collegare dispositivi di rete senza funzionalità Wi-Fi.

Il supporto Wi-Fi Mesh consente di unire più punti di accesso Wi-Fi in una rete intelligente per prestazioni ottimali. L’installazione risulta semplice e sicura grazie al pulsante WPS, garantendo una connettività affidabile e istantanea.

Il pacchetto include il FRITZ!Repeater 1200 AX e il manuale di installazione, assicurando un processo di configurazione agevole. Compatibile con tutti i router wireless disponibili sul mercato, questo dispositivo si integra facilmente nella tua rete esistente.

Insomma, come avrai ormai capito stiamo parlando di un ripetitore di qualità premium che ti consente di potenziare ed estendere facilmente la tua rete domestica. Oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile, non farti scappare questa offerta!

