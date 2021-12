FRITZ!DECT 500: la lampada LED smart di AVM è disponibile

La lampada LED intelligente FRITZDECT 500 di AVM targata FRITZ! è finalmente disponibile all'acquisto nel nostro Paese. Con un prezzo inferiore ai 40 euro, rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di una soluzione completa a 360° per la propria smart home.

Infatti, grazie al supporto allo standard DECT ULE per la smart home, la lampada FRITZDECT 500 si integra senza problema nella rete locale FRITZ! dando la possibilità di gestirla in ogni aspetto e senza inutili complicazioni.

FRITZDECT 500 di AVM è economica e intelligente

La lampada led targata FRITZ! è perfetta in ogni occasione: è disponibile una vasta gamma di colori differenti e anche una luce bianca con diversi gradi di temperatura. Il controllo intelligente dell'illuminazione, inoltre, permette di adattare la luminosità della lampada senza i propri gusti e in ogni situazione.

Come ogni prodotto FRITZ! che si rispetti, anche FRITZ!DECT 500 si integra facilmente FRITZ!Fon e FRITZ!OS (dalla versione 7.20 in poi); il supporto a FRITZ!App Smart Home, inoltre, permette di gestirla in ogni suo aspetto da PC, notebook o tablet. Gli aggiornamenti software automatici integrano costantemente nuove novità in modo da ampliare i campi di utilizzo della lampada LED.

Se siete interessati alla nuova lampada LED di targata FRITZ! potete acquistarla fin da subito al link sottostante di Amazon:

Acquista FRITZ!DECT 500 in offerta