FRITZ!Box 7510 in offera su Amazon: Wi-Fi 6 e anche funzione server

Il FRITZ!Box 7510 Edition International è un ottimo modem router disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Questo dispositivo all’avanguardia è progettato per offrire prestazioni eccellenti, consentendoti di sfruttare al massimo la connessione Wi-Fi 6 (WLAN AX) e godere di trasmissioni veloci che raggiungono fino a 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz.

Grazie al VDSL Supervectoring 35b, è possibile raggiungere velocità di connessione Internet fino a 300 Mbps, garantendo una navigazione fluida e senza intoppi. Il FRITZ!Box 7510 si distingue anche per la sua versatilità e la sua capacità di integrarsi in una rete locale sofisticata. La tecnologia Wi-Fi 6 è stata appositamente progettata per gestire un grande numero di dispositivi collegati in Wi-Fi, offrendo prestazioni ottimali e una connessione stabile anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Un aspetto fondamentale di questo router è la sua funzione di centrale telefonica VoIP, che consente di utilizzare telefoni analogici, DECT e IP. È possibile collegare fino a 6 telefoni cordless e beneficiare di 5 segreterie telefoniche integrate, funzione fax e base DECT per controllare prese commutabili e lampadine smart FRITZ.

Il FRITZ!Box 7510 offre anche la funzionalità server multimediale, che consente di archiviare film, foto e musica nella rete locale, rendendoli facilmente accessibili tramite dispositivi compatibili come tablet, TV e sistemi hi-fi. La confezione include tutto il necessario per un’installazione semplice e veloce, tra cui l’alimentatore, cavi di collegamento DSL e LAN. È un concentrato di tecnologia e funzionalità, pronto a migliorare la tua esperienza di connessione e comunicazione.

Non perdere l’opportunità di acquistare il FRITZ!Box 7510 Edition International a un prezzo speciale, con uno sconto del 10%, a soli 74,99€ anziché 83,49€.

