Fritzbox 6850 LTE Edition in offerta su Amazon: basta una sim 4G per connettere tutta la tua casa

Se stai cercando un modem estremamente performante per la tua connessione Sim 4G/LTE, potresti considerare il Fritzbox 6850 LTE Edition. Questo modem router utilizza la tecnologia 4×4 multi-user-mimo 866 per la banda a 5 GHz e 400 MBit/s per la banda a 2,4 GHz contemporaneamente, il che garantisce prestazioni elevate e una connessione affidabile e veloce. Inoltre, il Fritzbox 6850 consente di raggiungere velocità di connessione fino a 150 MBit/s sia su reti UMTS (3G) che LTE (4G).

Insomma, come avrai capito si tratta di un potente modem che ti consente di creare una rete WiFi ad alte prestazioni usando una SIM 4G. Perfetto per la tua casa vacanze, o in generale, se hai bisogno di una rete potente ma non sei raggiunto dalle infrastrutture in fibra di ultima generazione.

Questo modem è anche compatibile con connessioni DSL e può essere utilizzato come modem di backup per le connessioni cablate. Il Fritzbox 6850 dispone di 4 porte LAN veloci, una porta USB 3.0 potente per supporti di memoria (NAS) e stampanti di rete, una porta WAN gigabit per collegare un modem cablato o per fibra ottica e uno slot per schede Sim. È anche dotato di un centralino per tutti i telefoni analogici, ISDN, DECT e IP, una base DECT per 6 telefoni cordless e una funzione di ricezione e di invio di fax.

In questo momento il Fritzbox 6850 LTE Edition è in forte offerta su Amazon, dove viene proposto a 146 euro invece dei normali 199 euro di listino. Si tratta di uno sconto del 27% che potrebbe fare al caso tuo se sei alla ricerca di un modem performante e affidabile. Il pacchetto include il modem router Fritzbox 6850 LTE International, un cavo LAN da 1,5 m, antenne LTE esterne, un alimentatore e una guida all’installazione in italiano. Non lasciarti sfuggire questa offerta e goditi una connessione veloce e affidabile con il Fritzbox 6850 LTE Edition.

