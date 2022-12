Friggitrici ad aria: 5 prodotti per tutte le tasche da regalare a Natale

Ecco la lista delle 5 migliori friggitrici ad aria che ora trovi in sconto su Amazon. Come potrai notare sono tutti ottimi prodotti, per cui dovrai solo scegliere in base alle tue tasche. Per facilitarti questa operazione abbiamo deciso di fare una lista proprio in ordine di prezzo.

Friggitrici ad aria: le migliori 5 adesso in offerta

Ariete Airy Fryer è la prima friggitrice ad aria che portiamo alla tua attenzione. È compatta, con una capacità di 2,6 litri, perfetta per due o al massimo tre persone. Ha un display digitale touch screen e 7 programmi preimpostati di cottura. In questo momento è la più economica e la puoi avere a soli 73,98 euro, invece che 93,98 euro.

La seconda della selezione è la modernissima Mi Smart Air Fryer. Ha un cestello di 3,5 litri e un piccolissimo display OLED posto sulla manopola centrale. Design ultra moderno, quasi futuristico e la possibilità di controllarla tramite l’app. Mettila nel tuo carrello a soli 84,99 euro, anziché 119,99 euro.

Viriamo leggermente, pur rimanendo sulle friggitrici ad aria, con questa splendida Tristar da ben 10 litri e 1800 W. È dotata di un ampio pannello di controllo con 10 programmi preimpostati e, oltre al cestello, possiede anche una griglia. Molto versatile e capiente. Acquistala su Amazon a soli 93,99 euro, invece che 125,99 euro.

La quarta nella nostra lista è la famosissima Cosori. Ampio cestello da 5,5 litri con bellissimo display a LED e 13 programmi preimpostati, di cui due funzioni speciali per preriscaldare e mantenere caldi i cibi. In confezione troverai anche un libro con 100 ricette, tutto in italiano. Puoi averla a soli 139,99 euro, anziché 169,99 euro e puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Per ultima, per una questione di prezzo crescente, troviamo Easy Fry Delux di Moulinex. Capacità di 4,2 litri, super compatta e molto veloce. Otto modalità preimpostate e ampio pannello touch screen per un ottimo controllo. Potrai friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Mettila nel tuo carrello a soli 174,75 euro, invece che 224,99 euro. Anche in questo caso potrai pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Il giorno fatidico dei regali si avvicina e se aspetti l’ultimo momento sarà difficile trovare qualcosa di utile a un prezzo vantaggioso. Adesso invece, come hai potuto notare, Amazon sta facendo delle ottime offerte. Per cui non decidere con eccessiva calma perché potrebbero finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.