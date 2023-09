La friggitrice smart by Xiaomi da 3,5 litri è su eBay a MENO di 81€

Hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria e hai un budget che si aggira intorno agli 80 euro? Se pensi che non sia possibile con questa cifra comprare qualcosa di qualità ti sbagli di grosso. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Air Fryer a soli 81,99 euro, invece che 119,99 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

È proprio così, anche se non è specificato in questo momento puoi risparmiare ben 38 euro sul totale. Tieni presente che questo è il prezzo più basso del Web quindi devi essere veloce per riuscire ad accaparrartela.

Xiaomi Smart Air Fryer al prezzo più basso del Web

È chiaro che a questa cifra è un vero affare, anche perché siamo di fronte a una friggitrice ad aria dalle ottime prestazioni che velocizzerà i tuoi piatti e li renderà buonissimi. Non dovrai però rinunciare al gusto del fritto. Infatti grazie alla circolazione interna dell’aria calda a 360° le tue preparazione avranno lo stesso sapore ma con meno grassi.

Ha un comodo display tocuh OLED dove potrai impostare le varie funzioni, il timer e la temperatura. Puoi selezionare da un minimo di 40 °C fino a un massimo di 200 °C. Puoi anche preparare lo yogurt, essiccare la frutta e usarlo come se fosse un forno. E scaricando l’app dedicata avrai a disposizione più di 100 ricette per dare sfogo alla tua creatività.

Fai presto perché a questa cifra la vorranno tutte le cuoche e non solo. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista la tua Xiaomi Smart Air Fryer a soli 81,99 euro, invece che 119,99 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.