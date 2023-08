Friggitrice ad aria Princess da 5,5 litri: su eBay è REGALATA (-42€)

Se hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria con un bel cestello capiente ma non vuoi spendere troppo, allora non perdere questa ottima promozione. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Aerofryer Princess a soli 97,90 euro, invece che 139,90 euro.

Il prezzo è esattamente quello che vedi, non ci sono errori di scrittura. Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare 42 euro sul totale. Con questo fantastico elettrodomestico la tua cucina sarà più veloce, semplice e sana. E puoi fare preparazioni buonissime per tutta la famiglia.

Princess: la friggitrice XXL a prezzo da non credere

Sicuramente una delle cose che più si possono apprezzare di questa friggitrice ad aria è la sua capienza da ben 5,5 litri, che quindi ti consente di cucinare per almeno 5 persone. E poi grazie ai suoi 1700 W di potenza si scalda in un attimo e cuoce velocemente. Inoltre il cestello è removibile e si può lavare in lavastoviglie.

Ha un bellissimo display touch che gli dona un tocco moderno ed elegante, oltre al fatto che è anche comodo e semplice da utilizzare. Lì potrai selezionare i vari programmi e impostare il timer e la temperatura che desideri. È dotata di ben 8 programmi preimpostati tra cui scegliere che renderanno la tua cucina ancora più rapida. Potrai cuocere quello che vuoi senza olio pur avendo lo stesso identico sapore.

Approfitta anche tu di questa ottima promozione ma fai presto perché durerà pochissimo. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Aerofryer Princess a soli 97,90 euro, invece che 139,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.