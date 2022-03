Friggitrice ad aria XXL a 79€: cucina in metà tempo, taglio bolletta

Il momento è perfetto per provare una friggitrice ad aria e i miracoli della cottura a 360 gradi. Risparmi non solo un sacco di tempo, rispetto ai forni tradizionali, ma tagli anche la bolletta. Infatti, questo elettrodomestico consuma meno e – soprattutto – ci mette molto tempo a completare la cottura.

Normalmente più costose, ho scovato un modello XXL con cestello da ben 6 litri e 7 programmi di cottura. Puoi portarlo a casa a 79€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria XXL: un sacco di vantaggi, un prezzo mini

Certo, puoi friggerci le patatine senza l'aggiunta di grassi, ma non è assolutamente solo per quello che ti innamorerai di lei. Infatti, elettrodomestici come questo sono in grado di completare la cottura di una marea di pietanze.

Il ricettario a disposizione sul Web è immenso, non dovrai far altro che sbizzarrirti, dando sfogo alla fantasia. Già impostati, ci sono ben 7 programmi diversi:

carne; pesce; pollo; lievitati; gamberi; frutta secca; bistecche.

Un valido punto di partenza per impostare al meglio la cottura, ma non ci sono limiti a quello che più preparare. Persino dolci e sfoglie vengono buonissimi: provare per credere.

Il bello è che, grazie alla cottura a 360 gradi, ottieni risultati anche migliori rispetto al forno. Ogni cibo sarà perfettamente cotto in ogni punto e in molto meno tempo. Il risultato è un risparmio di tempo, ovviamente, ma non solo: c'è bisogno di meno elettricità rispetto a un forno tradizionale e questo aiuta a rendere più leggera la bolletta. Un dettaglio assolutamente da non trascurare.

Il momento di prendere la tua friggitrice ad aria e scoprire tutto quello che può offrirti è adesso. Scegli un modello XXL con cestello maxi da 6 litri e portalo a casa da Amazon a 79€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.