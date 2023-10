Friggitrice ad aria XL da 4.2 litri in sconto TOP a meno di 75€

Approfitta anche tu di questa offerta che ti propone oggi Amazon e acquista subito questa imperdibile friggitrice ad aria XL da 4.2 litri in sconto al prezzo di soli 74,99 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo in qualsiasi momento attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Grazie a questa magnifica friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe con capacità da 4,2 Litri avrai la possibilità di preparare cibi gustosi e croccanti ogni giorno, senza utilizzare oli e grassi aggiuntivi. In questo modo potrai seguire una dieta sana ed equilibrata ma senza dover rinunciare a mangiare i tuoi piatti preferiti ogni qual volta lo vorrai.

L’elettrodomestico che oggi Amazon ti propone con lo sconto, è provvisto di temperature ad alta precisione che vanno dagli 80 °C ai 200 °C, in questo modo potrai cuocere in maniera perfetta ogni tipo di pietanza. Non manca lo spegnimento automatico con timer di 60 minuti e campanello automatico.

Se vorrai velocizzare i tempi, questa friggitrice ad aria fa al caso tuo infatti, avrai la possibilità di pasti semplici dal risultato impeccabile grazie all’aiuto di 8 programmi di cottura predefiniti (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto). Il flusso d’aria ciclonico sarà in grado di rendere i cibi particolarmente croccanti all’esterno.

Insomma, la friggitrice Easy Fry Deluxe è la soluzione più sana se ami mangiare cibi fritti e croccanti ogni giorno. Con uno schermo digitale intuitivo e di un sistema con cestello brevettato, questo prodotto è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare questa magnifica friggitrice ad aria XL da 4.2 litri in sconto a meno di 75 euro.

