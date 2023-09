Friggitrice ad aria XL da 3,5 l in offerta SHOCK: tua a soli 42€

Se sei il tipo di persona che non ama stare troppo tempo dietro ai fornelli, ma al tempo stesso tiene alla linea, non farti scappare questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Grazie allo sconto bomba del 31% e di un ulteriore sconto di 5 euro che potrai applicare tramite coupon, questa pazzesca friggitrice ad aria XL da 3,5 l sarà tua al prezzo di soli 42 euro circa invece di 68 euro circa.

Se ancora non sei cliente Amazon Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Con una rapida circolazione dell’aria a 360°, grazie all’aiuto di questa Friggitrice ad Aria Calda Elettrica potrai utilizzare l’85% in meno di grassi e oli.

Dunque, potrai tranquillamente eliminare la frittura tradizionale, ricca di grassi e poco salutare, con una cottura molto più sana. Tuttavia, non dovrai assolutamente rinunciare al gusto e potrai gustare pietanze croccanti e sfiziose. La particolare tecnologia, ti consentirà di cuocere il cibo in modo rapido e uniforme.

Potrai risparmiare del tempo prezioso e scegliere uno tra i 6 programmi preimpostati semplici e intelligenti sullo schermo digitale one-touch. Dunque, potrai scegliere di cuocere senza Olio, grill, arrostire o cuocere. La capienza di 3,5 litri di Air Fryer ti permetterà di preparare pranzo e cene sino ad un massino di 4 persone.

Caratterizzata da una elegante colorazione nera e da un design contemporaneo con display LCD, questo dispositivo si adatterà perfettamente ad ogni tipo di cucina, anche alla tua. Con timer di spegnimento automatico e controllo della temperatura, questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Quindi, l’unica cosa che ti resta ad fare è quella di correre su Amazon e acquistare subito questa pazzesca friggitrice ad aria XL da 3,5 l in offerta al prezzo piccolissimo di soli 42 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi.

