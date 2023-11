Friggitrice ad aria Xiaomi da 3,5 litri in SUPER OFFERTA a 69€

Quella che ti sto per segnalare è una promozione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo, per cui sii rapida. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Xiaomi Smart a soli 69 euro, invece che 119,99 euro.

Ebbene sì, se fai presto oggi puoi avvalerti di un mega sconto del 42% che porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre e risparmi 51 euro sul totale. Con questo fantastico elettrodomestico le tue preparazione saranno velocissime e più sane senza rinunciare al gusto. E poi ha un design veramente elegante e compatto, perfetto per ogni cucina.

Xiaomi Smart: la friggitrice ad aria da avere senza ombra di dubbio

Sicuramente questa è una delle migliori friggitrici ad aria e quindi con questo ribasso è da prendere al volo. Ha un cestello da 3,5 litri e una potenza da 1500 W che quindi si riscalda velocemente. All’interno l’aria calda circola in modo uniforme riuscendo a rendere il cibo croccante e morbido.

Ha un design elegante e compatto, con un piccolo display OLED dove potrai vedere e impostare la temperatura, da 40° C a 200° C, e il timer. Puoi cucinare con pochissimo olio riuscendo così ad avere lo stesso effetto del fritto ma con molti meno grassi. E potrai scaricare tantissime ricette nell’app dedicata.

Approfitta subito di quest offerta speciale prima che scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Xiaomi Smart a soli 69 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.