Friggitrice ad aria Ultenic K20 in offerta: piatti gustosi e tante funzioni

L’Ultenic K20 è una friggitrice ad aria a doppio cestello che offre una capacità complessiva di 7.6 litri, ideale per cucinare facilmente due tipi di cibo in modi diversi contemporaneamente. Questa caratteristica permette di ridurre i tempi di attesa e di soddisfare i gusti diversi della famiglia, offrendo una soluzione pratica per la preparazione di pasti completi. Attualmente è disponibile su Amazon a 151,99€, con un leggero sconto sul suo normale prezzo di listino!

Con molte funzioni tra cui frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldamento e disidratazione, la friggitrice ad aria K20 offre una vasta gamma di possibilità culinarie. Inoltre, tramite l’APP è possibile accedere a diverse ricette deliziose.

Grazie alla potenza di 2850 W, questa friggitrice ad aria consente di ottenere una frittura più sana e più veloce rispetto ai metodi tradizionali, riducendo fino al 90% dei grassi rispetto alla frittura tradizionale, mantenendo comunque la stessa croccantezza e il sapore delizioso dei cibi.

La friggitrice è progettata per essere facile da usare e da pulire, con due cestelli rimovibili da 3.8 litri dotati di rivestimento antiaderente per una pulizia semplice e lavabili in lavastoviglie. Tutti i componenti della friggitrice sono prodotti in conformità alle leggi sulla sicurezza alimentare e non contengono BPA o PFOA, garantendo la massima sicurezza alimentare.

Ultenic offre una garanzia di 2 anni sul prodotto e un’assistenza tecnica a vita, dimostrando il loro impegno verso la soddisfazione del cliente. Il servizio clienti è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per risolvere qualsiasi problema o domanda che possa sorgere. Con il suo design pratico, le numerose funzioni e la facilità d’uso, l’Ultenic K20 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione conveniente e salutare per la preparazione dei pasti. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito!

