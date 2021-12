Friggitrice ad aria smart GIGANTE, 100 ricette: offertona Amazon

Questa friggitrice smart gigante è un autentico spettacolo. Cestello da maxi da 5 litri, cottura a 360 gradi, 11 programmi e 100 ricette su cui fare affidamento. Con le promozioni Amazon del momento, lo porti a casa a 96€ circa appena invece di 129€. Un'offertona con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime prima di Natale.

Friggitrice ad aria smart gigante: prezzone su Amazon

No, di certo non ti limiterai a eseguire fritture super leggere per gustose patatine. Questo elettrodomestico diventerà il tuo migliore alleato in cucina. Sai perché? Grazie alla cottura a 360 gradi, che ti consentirà di cuocere carne, pesce, pizza, dolci, lievitati e non solo.

A disposizione hai ben 11 programmi di cottura impostabili e – sfruttando l'applicazione per smartphone – potrai sbizzarrirti. Non solo programmi la cottura, ma puoi scoprire le 100 ricette a disposizione per realizzare creazioni di alta cucina, con risultati perfetti fin da subito. Il potenziale è enorme.

Tantissime le funzioni e – soprattutto – lo spazio a disposizione. Con un cestello da 5 litri, potrai cucinare per tante persone in contemporanea: un vantaggio non da poco. Cibi gustosi, ma anche sani e leggeri, grazie a questo gioiellino dotato di un appeal estetico super elegante.

Non perdere l'occasione di portare a casa questa super friggitrice ad aria smart gigante a gran prezzo da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 96,75€ invece di 129€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.