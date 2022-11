Friggitrice ad aria SMART: con il Black Friday di Amazon costa meno di 100€ (53% di sconto)

La friggitrice ad aria è elettrodomestico sempre più apprezzato e desiderato nelle cucine italiane, grazie alla grande versatilità che offre per una cottura salutare. Scegliere il giusto modello, bilanciando spesa e prestazioni, non è semplice ma con la nuova offerta del Black Friday di Amazon è possibile trovare facilmente il modello giusto.

Su Amazon, infatti, è in sconto la friggitrice ad aria K10 di Ultenic che viene proposta al prezzo scontato di 95,99 euro invece di 199 euro. Si tratta di uno sconto reale pari al 52% che garantisce un risparmio significativo per l’acquisto. Il modello di Ultenic è apprezzatissimo su Amazon con circa 1.000 recensioni da parte degli utenti ed un punteggio medio di 4,5 stelle su 5.

La friggitrice ad aria smart di Ultenic è protagonista del Black Friday di Amazon

La soluzione proposta da Ultenic ha tutte le carte in regola per offrire una cottura ottimale. La friggitrice ad aria presenta un cestello da ben 5 litri e può contare su di un display LED touch per la gestione delle funzionalità e delle varie ricette preimpostate.

Da notare, inoltre, che si tratta di una friggitrice ad aria smart che può essere collegata al Wi-Fi di casa ed essere gestita da remoto. C’è anche il supporto ad Alexa e Google Assistant oltre alla possibilità di accedere via app ad un lungo elenco di ricette.

Questa versione della friggitrice ad aria di Ultenic è adatta per una famiglia di 3-7 persone, risultando molto versatile in tutti i contesti di utilizzo. La potenza massima è di 1500 W con una classe di efficienza energetica pari ad A++++.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la friggitrice ad aria K10 di Ultenic al prezzo scontato di 95,99 euro invece di 199,99 euro con uno sconto del 52% sul prezzo d’acquisto grazie alla promozione del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.