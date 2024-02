Friggitrice ad aria Proscenic in super offerta: il prezzo crolla a soli 53€

La friggitrice ad aria Proscenic T20 offre una serie di funzionalità innovative che la rendono un’eccellente scelta per la cucina domestica. Con 12 impostazioni predefinite one-touch, è possibile memorizzare facilmente le preferenze di cottura per i piatti più amati.

Questa friggitrice ad aria di qualità premium oggi può essere tuo ad un prezzo speciale. Su Amazon è in offerta a solamente 53€, contro il suo normale prezzo di listino di ben 99€.

Il display LED angolato a 45° rende l’interfaccia facile da leggere e utilizzare durante la preparazione dei pasti. Grazie alla tenologia TurboAir, questa friggitrice ad aria assicura una circolazione dell’aria ottimale per una cottura uniforme e un ridotto contenuto di grassi fino al 90%.

Con funzioni versatile 10 in 1, tra cui friggere, grigliare, cuocere al forno, arrostire e molto altro, la Proscenic T20 offre una vasta gamma di opzioni culinarie. Il cestello quadrato con capacità da 3,5 litri consente di cucinare porzioni generose in una sola volta, mentre il materiale sicuro privo di BPA e PFOA garantisce una preparazione alimentare sicura. Inoltre, la friggitrice ad aria è facile da pulire grazie alla superficie antiaderente in Teflon.

Con un’offerta attuale di soli 53,25€ invece di 99€, la Proscenic T20 è anche un acquisto conveniente. Dotata di una batteria ricaricabile e rimovibile con una durata di 180 giorni, questa friggitrice ad aria offre una flessibilità eccezionale nella cucina, consentendo di preparare una vasta gamma di piatti con facilità e convenienza. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi risparmiando!

