Friggitrice ad aria Philips: una vera BOMBA nella tua cucina

Della friggitrice ad aria ne avrai sentito parlare a sproposito. È buona, funziona, mi posso fidare? Se ti sei fatto anche solo una di queste domande, credimi, è più che plausibile. La verità dei fatti è che solo provandola puoi capire se è uno strumento che nella tua cucina si può adattare o meno. Nell'acquistare quella dei tuoi sogni, tuttavia, non puoi buttarti sul primo modello che passa ma devi fare una scelta studiata e pensata.

Per questo motivo ti propongo in offerta la AirFryer Essential di Philips che trovi in promozione su Amazon a soli 100€. Al momento del check'out ti vengono tolti 5 euro extra dal totale per risparmiare tanti bei soldi da spendere in… Cibo!

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e se vuoi la paghi anche con finanziamento a Tasso Zero.

Friggitrice ad aria: con Philips vai sul sicuro

Semplicissima da utilizzare, questa friggitrice ad aria firmata Philips è una delle più amate sul mercato. Ha delle dimensioni compatte ma non ti fa rinunciare a nulla, infatti con il suo display touch ti permette di cucinare tutto quello che vuoi con facilità.

È efficiente, ha zero tempi di riscaldamento e tutti i pezzi sono lavabili in lavastoviglie, quindi non esci neanche pazzo con la manutenzione. In totale sono presente 7 modalità con cui cucinare le tue pietanze preferite senza utilizzo di olio e la capacità del cestello ammonta a 4,1 litri.

Un ottimo regalo? Senza ombra di dubbio.

Acquista subito la tua friggitrice ad aria di Philips su Amazon a soli 100,00€. La ordini e la ricevi a casa in solo uno o due giorni con le spedizioni Prime. Non perdere l'occasione di pagarla con finanziamento a Tasso Zero con Cofidis.