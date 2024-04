Friggitrice ad aria Philips in SUPER offerta: tua con uno sconto del 48%

La Philips Essential è una friggitrice ad aria avanzata e innovativa, perfetta per cucinare molti dei tuoi piatti preferiti in modo semplice e salutare. Grazie alla sua tecnologia Rapid Air e al design unico a “stella marina”, questo apparecchio è in grado di friggere utilizzando aria calda anziché olio, riducendo significativamente il contenuto di grassi nei cibi fino al 90%.

La buona notizia? Oggi è in fortissimo sconto su Amazon: la paghi solamente 69,90€, con un risparmio del 48% sul suo normale prezzo di listino.

Una caratteristica distintiva dell’Essential Airfryer è la sua versatilità. Non si limita a friggere, ma offre anche la possibilità di cuocere, grigliare, arrostire e addirittura riscaldare i cibi, rendendola un elettrodomestico estremamente flessibile per la tua cucina. Con una capienza di 4,1 litri, è adatta per preparare pasti per famiglie e gruppi.

Il timer integrato, che permette di impostare i tempi di cottura fino a 60 minuti, e il controllo della temperatura rendono l’uso dell’Airfryer semplice e intuitivo. Queste funzioni ti danno la libertà di preparare un’ampia varietà di piatti, garantendo ogni volta risultati ottimali.

In aggiunta, l’Essential Airfryer di Philips è supportata dall’app HomeID, che offre accesso a ricette e consigli per ottenere il massimo dal tuo apparecchio.

La possibilità di cucinare in modo sano senza sacrificare il gusto, insieme a un notevole sconto del 48%, fa dell’Essential Airfryer una scelta eccellente per chi cerca una soluzione pratica e salutare per la preparazione dei pasti. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!