Friggitrice ad aria Philips da 4,1 litri a meno di 85 euro su Amazon

“L’aria è il nuovo olio”. Philips presenta così la nuova friggitrice ad aria Essential Airfryer, un prodotto in grado di ridurre i grassi fino al 90% sfruttando l’aria calda per cuocere alla perfezione un’infinità di pietanze. Una delle caratteristiche che la rendono unica è la tecnologia esclusiva Rapid Air, che le consente di preparare cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

In questi minuti la puoi acquistare su Amazon al prezzo di 84,99 euro, grazie allo sconto del 23% applicato dal colosso di Seattle. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, il che significa che se hai l’abbonamento a Prime puoi non solo usufruire della spedizione gratuita ma anche della consegna ultrarapida (se completi l’ordine ora riceverai la friggitrice a casa tua già domani).

23% di sconto sulla friggitrice ad aria Philips

Il modello in offerta è la friggitrice ad aria Essential Analogica del marchio Philips da 4,1 litri, costruita in acciaio inossidabile e dalle dimensioni di 24 cm di profondità, 24 cm di lunghezza e 76 cm di altezza. La Philips Essential Airfryer integra un comodo timer per preimpostare i tempi di cottura dei tuoi cibi preferiti fino a 60 minuti, oltre a un controllo della temperatura completamente regolabile.

Con la friggitrice ad aria del marchio Philips non puoi soltanto friggere, ma anche cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare. E fai tutto questo eliminando la quasi totalità dei grassi senza per questo rinunciare al gusto.

Metti nel carrello ora la friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer per approfittare dello sconto del 23% e risparmiare così 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.