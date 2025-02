Friggitrice ad aria Philips Airfryer 14 in 1: cucina con il 90% in meno di grassi

Cosa serve per una cucina veloce e più sana? Sicuramente gli ingredienti fanno la differenza ma anche il tipo di cottura. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa ottima offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Philips Airfryer a soli 99,99 euro, invece che 107,73 euro.

Si tratta di un’offerta tempo limitato e quindi devi essere davvero svelta. Dall’ultimo prezzo più basso c’è un ulteriore sconto del 7% quindi è davvero un’ottima promozione. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate a partire da 20 euro al mese a interessi zero se sei abbonata ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta fallo adesso cliccando qui.

Philips Airfryer: la friggitrice ad aria delle meraviglie

Con la friggitrice ad aria Philips Airfryer potrai cucinare per tante persone. Ha infatti un cestello bello capiente da 6,2 litri che ti permetterà di mettere all’interno praticamente di tutto, anche un pollo intero. Soprattutto ogni pietanza risulterà molto meno grassa, fino al 90% in meno. Questo perché non dovrai mettere olio.

La tecnologia RapidAir garantisce una velocità incredibile di cottura lasciando comunque i cibi morbidi all’interno e croccanti all’esterno. Potrai inoltre avvalerti di 14 funzioni e 8 programmi preimpostati di cottura e scegliere quindi le preparazioni in modo semplice. Il pratico display digitale ti consente anche di impostare manualmente la temperatura e il timer. Inoltre il cestello è facilmente staccabile così da poterlo lavare tranquillamente sotto l’acqua e in lavastoviglie.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Quindi non tardare, vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Philips Airfryer a soli 99,99 euro, invece che 107,73 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.