Friggitrice ad aria Philips, 90% di grassi in meno: super offerta Amazon

Pronto a ridurre i grassi del 90%? Grazie ad una offerta assolutamente da non perdere, potrai acquistare ad un prezzo super vantaggioso – solo su Amazon – la fantastica friggitrice ad aria Philips.

La Philips Essential Airfryer Friggitrice Ad Aria, è un accessorio da cucina che tutti vorrebbero. Grazie ad una capienza di ben 4,1 litri, ti permette di cucinare per tutta la famiglia utilizzando solamente l’aria calda ed eliminando per sempre l’olio di frittura, non proprio alleato della linea e soprattutto della salute. Potrai cuocere i cibi preferiti, tuoi e dei tuoi bambini, riducendo del 90% l’utilizzo di grassi.

Grazie all’esclusivo design a “stella marina”, quindi alla Tecnologia Rapid Air, è possibile cucinare cibi croccanti fuori e morbidi dentro. In base alle tue esigenze potrai regolare in maniera estremamente facile la temperatura della tua nuova friggitrice ad aria del marchio Philips. Inoltre, utilizzando il timer sarà possibile impostare i tempi di cottura fino a 60 minuti.

Con zero grassi, avrete delle pietanze piacevolmente croccanti e saporite. Dal design semplice ed elegante, la friggitrice potrà essere utilizzata per cuocere cibi che solitamente vengono fritti, grigliati e arrostiti. Dunque, con un solo attrezzo da cucina ne andrete a sostituire almeno 4. Non hai tempo o modo di cucinare al momento e preferisci preparare in anticipo i tuoi pranzi e cene? Nessun problema. Con questo fantastico accessorio potrai tranquillamente riscaldare i cibi cotti in precedenza.

Sei quel tipo di persona che ama passare del tempo in cucina? Acquistando la friggitrice e scaricando l’app NutriU, avrai a tua disposizione in ogni momento della giornata, centinaia di ricette da poter presentare ai tuoi bambini e a tutta la tua famiglia. Dite addio a pentole e griglie e acquistate questa fantastica friggitrice ad aria Philips al prezzo super conveniente di 85 euro circa anziché 110 euro. L’offerta con lo sconto del 23% potrebbe terminare a breve, quindi affrettati e corri su Amazon per concludere l’ordine prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.