Friggitrice ad aria Moulinex: tanta qualità in super sconto del 51%

Se stai cercando una friggitrice ad aria che ti permetta di preparare piatti gustosi e sani senza l’uso di olio, la Moulinex Easy Fry Deluxe è la soluzione perfetta per te. Questo prodotto multifunzione è in grado di friggere, arrostire, grigliare e cuocere una vasta gamma di alimenti con una capacità di fino a 6 porzioni disponibili (4,2 L). Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 51%, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 109,99 euro.

Friggitrice ad aria Moulinex: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La Moulinex Easy Fry Deluxe dispone di 8 programmi preimpostati che ti permettono di cucinare in modo veloce e comodo i tuoi piatti preferiti, da patatine fritte a muffin con scaglie di cioccolato. Inoltre, il selettore di temperatura ti consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta.

Con il suo design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) e la capacità XL, la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una sola volta, fino a 6 persone. Inoltre, grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l’olio sul fondo, rendendo questa friggitrice ad aria una scelta sana e salutare per la tua cucina.

La Moulinex Easy Fry Deluxe è anche facile da usare, grazie al grande pannello touchscreen digitale e al timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Inoltre, i componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia.

Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria che ti permetta di cucinare piatti gustosi e sani senza l’uso di olio, la Moulinex Easy Fry Deluxe è la soluzione ideale per la tua cucina. E se sei interessato all’acquisto, sappi che è attualmente in super sconto del 51% su Amazon. Non perdere l’occasione di portare nella tua cucina questo strumento di alta qualità, ad un prezzo speciale di soli 109,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.