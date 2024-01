Friggitrice ad aria Moulinex: super capiente e con 50 euro di sconto SUBITO

La friggitrice ad aria Moulinex è tra le più complete che tu possa trovare in giro. Dotata di cestello capiente e con visore, 8 programma di cottura, griglia removibile e tecnologie per risultati croccanti oggi puoi averla in sconto su Amazon a soli 119,99 euro invece di 169.

Friggitrice ad aria Moulinex in offerta: le caratteristiche

Preparati ad avere una friggitrice ad aria e una griglia, tutto in un unico elettrodomestico – Easy Fry & Grill Vision 2in1 di Moulinex lo rende possibile. Questo incredibile dispositivo combina la grigliatura e la frittura ad aria per preparare cibi deliziosi e sani con poco o addirittura senza olio. Fritti dorati e croccanti con il 99% in meno di grassi aggiunti grazie alla tecnologia Extra Crisp – il modo perfetto per gustare i tuoi piatti preferiti senza sensi di colpa.

E la comodità non finisce qui. La finestra rimovibile ti consente di monitorare la cottura senza aprire il cestello, garantendo la massima tranquillità. La tecnologia Grill, con rivestimento antiaderente e sistema di scolatura integrato, ti offre la possibilità di grigliare qualsiasi cibo alla perfezione.

Il touchscreen di precisione è il tuo assistente personale in cucina. Con 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici, puoi preparare patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dessert con un solo tocco.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua cucina con la Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill Vision 2in1. Acquistala subito su Amazon a soli 119,99 euro e goditi il gusto autentico dei tuoi piatti preferiti in una versione più sana e gustosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.