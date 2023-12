Friggitrice ad aria Moulinex da 4,2 litri tra le offerte di Unieuro Specials (22% EXTRA SCONTO)

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill è in offerta a 129,99€ sul sito unieuro.it, dove è possibile ottenere un 22% di extra sconto direttamente in carrello con una spesa minima di 99 euro. Merito della nuova promozione Unieuro Specials, che durerà fino al 31 dicembre. Una volta aggiunto l’articolo al carrello, il prezzo cala in automatico a 101,39€, senza aver bisogno di aggiungere alcun codice sconto. Ecco il link all’offerta.

Moulinex Easy Fry & Grill è una friggitrice ad aria che offre una frittura ad aria e grill per piatti sani e gustosi. Con l’offerta di Unieuro puoi anche scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero tramite le soluzioni di pagamento rateali proposte da Klarna e PayPal.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill in offerta a 101,39 euro sul sito di Unieuro

Easy Fry & Grill è la prima friggitrice ad aria del marchio Moulinex dotata di tecnologia 2 in 1, essendo in grado da una parte di friggere (senza olio) e dall’altra parte di grigliare. Ciò è reso possibile dalla presenza di una griglia in alluminio pressofuso, che restituisce una carne tenera e verdure cotte alla perfezione.

Un’altra caratteristica chiave riguarda gli 8 programmi automatici, grazie ai quali cucinare diventa ancora più semplice. Ecco i programmi presenti: patatine fritte, nuggets, pizza, verdure, dolce, pesce, carne e pollo arrosto. Presente inoltre un pannello di controllo 100% digitale, per un’esperienza d’uso facilitata.

Un ulteriore punto di forza è la capacità XL di 4,2 litri, che rendono questo prodotto ideale per una famiglia di 4-5 persone e per tutti coloro che vogliono consumare meno energia rispetto al forno classico.

La friggitrice ad aria della Moulinex è in offerta a 101,39 euro sul sito unieuro.it, grazie al 22% di extra sconto della promo Unieuro Specials. Le spese di spedizione sono gratuite.

