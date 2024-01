Friggitrice ad aria Moulinex con 10 programmi in SUPER offerta

Da oggi puoi cucinare centinaia di ricette, in maniera veloce e seguendo una dieta – se vorrai – povera di grassi, acquistando subito questa imperdibile friggitrice ad aria Moulinex con 10 programmi di cottura preimpostati, al prezzo a dir poco pazzesco di soli 80 euro circa invece di quasi 150 euro. Ebbene si, questo magnifico elettrodomestico sarà tuo al prezzo così ribassato ma solamente se approfitterai subito dello sconto bomba del 33%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di approfittare di altri importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva l’abbonamento gratuito di 30 giorni, in qualsiasi momento.

La friggitrice ad aria ha una capacità di 5 litri e ti consentirà quindi di preparare pietanze buonissime e in poco tempo, per la tua famiglia e per i tuoi amici. I piatti preparati saranno sicuramente sani e gustosi anche se utilizzerai una piccola quantità di olio o di altri grassi, come ad esempio il burro.

Dunque, con questa friggitrice ad aria potrai portare sulla tavola la giusta quantità di cibo per 6 persone. Potrai cucinare senza perdere troppo tempo dietro ai fornelli e i risultati saranno sempre perfetti grazie all’aiuto dei 10 programmi di cottura preimpostati. Qualsiasi cosa preparerai, dalle Patatine fritte ai dolci, la cottura sarà perfetta, senza dover perdere tempo ad impostare temperature e tempi di cottura.

Il suo utilizzo è molto semplice ed intuitivo ed è provvisto di uno schermo digitale con pulsanti e il cestello antiaderente potrà anche essere lavato in lavastoviglie. Quindi, acquista questa magnifica friggitrice ad aria Moulinex con 10 programmi preimpostati a soli 80 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.