Friggitrice ad aria Moulinex a soli 84€: le follie della domenica di Amazon

Amazon lancia un’offerta, riguardante la friggitrice ad aria del celebre marchio Moulinex, da lasciare a bocca aperta. Il produttore è uno dei migliori che possiate trovare sul mercato e, di conseguenza, il prodotto in questione lo è pure. Ciò si traduce in un prezzo molto alto? Assolutamente no perché ve lo portate a casa con soli 84,99 euro, grazie allo sconto del 23%, nonché una cifra veramente pazzesca per un prodotto di altissima qualità.

Friggitrice ad aria Moulinex: una certezza in cucina

Questa particolare friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane senza l’uso di olio: in questo modo potete friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i vostri piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili (4,2 L). Godetevi, quindi, le 4 possibilità di cottura e scegliete la ricetta che preferite passando da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti.

Sono anche presenti 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desiderate. Il comodo selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta. Da non sottovalutare anche il design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) con capacità XL che non solo permette di preparare tutti i piatti per la vostra famiglia o i vostri amici in una volta sola, ma anche di riporlo comodamente ovunque voi vogliate.

Inoltre dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Infine grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l’olio sul fondo. In questo modo tutti i componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia.

Cosa state aspettando? Approfittate immediatamente dello sconto su Amazon e portate a casa la vostra friggitrice ad aria Moulinex al prezzo di soli 84,99 euro. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.