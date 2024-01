Friggitrice ad aria in offerta su Amazon: risparmi subito 40€

Questa friggitrice ad aria della Cosori è un prodotto di alta qualità forte di numerose funzionalità avanzate e un prezzo estremamente competitivo. Oggi è disponibile in offerta a soli 159,99€ invece di 199,99€. Approfitta di questa promozione per portare nella tua cucina la versatilità e la praticità di una friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria COSORI presenta una rivoluzionaria Doppia Resistenza, con due elementi riscaldanti superiori e inferiori e sensori NTC doppi, creando un modello esclusivo di riscaldamento per diverse funzioni. Il cestello singolo da 6,4 litri massimizza lo spazio interno, consentendo di cucinare fino a 1,8 kg di patatine o 2,5 kg di pollo intero in un’unica sessione, perfetto per pasti familiari.

Con 12 diverse funzioni preimpostate, tra cui 6 funzioni alimentari e 6 metodi di cottura, la friggitrice ad aria COSORI offre versatilità e praticità con un solo tocco.

La connessione WiFi tramite l’app VeSync consente il controllo remoto, suggerimenti di cottura e la regolazione rapida di funzioni, temperatura e tempo, offrendoti la libertà di goderti il tuo tempo lontano dalla cucina.

Grazie alla tecnologia 360Thermo IQ, il cestello in alluminio a triplo strato assicura un blocco del calore a 360 gradi, garantendo una cottura più veloce del 40%, con gli stessi risultati di un forno ma in meno tempo.

Facile da pulire, con una piastra interna antiaderente rimovibile, cestello esterno e piastra lavabili in lavastoviglie. Scopri la comodità di una cucina più sana e facile con la friggitrice ad aria COSORI. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi ad un prezzo imbattibile!

