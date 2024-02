Friggitrice ad aria in offerta su Amazon: prezzo clamoroso (-26%)

La friggitrice ad aria, con funzione di forno elettrico, Ariete 4619 è la soluzione perfetta per friggere in modo salutare e gustoso, senza l’aggiunta di olio o grassi. Grazie alla tecnologia ad aria calda ad alta temperatura, questa friggitrice cuoce in modo uniforme, garantendo croccantezza e sapore senza il bisogno di immergere gli alimenti nell’olio.

Oggi è in forte sconto su Amazon, dove è disponibile a solamente 110€ grazie ad un generoso sconto del 26% sul normale prezzo di listino di ben 149€. Si tratta di un’occasione semplicemente formidabile per facilitare la preparazione di piatti gustosi e sani grazie ad una friggitrice ad aria proposta ad un ottimo prezzo.

Con una potenza di 2000 Watt e una capacità di 11 litri, questa friggitrice offre prestazioni elevate e ampia capacità di cottura. È dotata di 3 griglie sovrapposte che consentono di cuocere contemporaneamente diverse pietanze senza mescolare gli odori o il fumo.

Il design intelligente della friggitrice Ariete 4619 assicura una cottura uniforme e veloce, senza fastidiosi odori di fritto tipici delle friggitrici tradizionali. Grazie al cestello girevole e al girarrosto inclusi, è possibile preparare una vasta gamma di piatti, dal pollo allo spiedo alle patatine fritte, fino ai dolci, in modo semplice e veloce.

Con la friggitrice ad aria e forno elettrico Ariete 4619, è possibile godere di tutti i piaceri della frittura senza sensi di colpa, mantenendo una dieta equilibrata e rispettando l’ambiente. Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un pasto completo, questa friggitrice è la scelta ideale per una cucina sana e gustosa. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi ad un super prezzo!

