Friggitrice ad aria in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 50€

La friggitrice ad aria Aigostar Hayden X, oggi su Amazon con uno sconto del 17% a soli 49,99€ anziché 59,99€, è un elettrodomestico versatile che offre una serie di funzioni pratiche per la tua cucina. Con una potenza di 1500W e una capacità compatta da 4 litri, è ideale per cucinare pietanze per 2-4 persone.

Dotata di una funzione di preriscaldamento one-touch, ti consente di impostare facilmente il tempo e la temperatura di cottura o selezionare i menu preimpostati. Gli 8 programmi disponibili includono opzioni come patatine fritte, surgelati, ali di pollo, bistecca, verdure, pesce, gamberi e torte. Inoltre, presenta funzioni aggiuntive come un promemoria di agitazione, un conto alla rovescia di 60 secondi e il preriscaldamento.

Il cestello antiaderente è facile da pulire, mentre la funzione di memoria consente di riprendere il processo di cottura originale. Il display LED con uno schermo smussato a 45° offre una visione chiara delle impostazioni. Con la capacità di cuocere in modo più sano riducendo l’uso di oli fino all’85%, questa friggitrice ad aria è una scelta conveniente per preparare pasti gustosi e leggeri.

Non farti scappare questa offerta e acquista oggi stesso un prezioso alleato in cucina che ti aiuterà a preparare piatti deliziosi e sani con il minimo sforzo!

