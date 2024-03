Friggitrice ad aria in offerta, sconto esagerato: tua a 33,90€ (-52%)

Questa friggitrice ad aria in forte sconto della Cecotec è una soluzione innovativa per chi cerca un metodo di cottura più salutare senza rinunciare al piacere del cibo fritto. Attualmente offerta a un prezzo straordinariamente conveniente di 33,90€, grazie ad un massiccio sconto del 52% sul suo normale prezzo di listino.

Grazie alla sua capienza di 4 litri, la Cecofry Fantastik Inox 4000 è in grado di preparare quantità generose di cibo, rendendola ideale per le esigenze di una famiglia o per chi ama organizzare cene con gli amici. La potenza di 1400 W assicura una cottura rapida ed efficiente, riducendo i tempi di attesa e il consumo energetico, mentre la tecnologia PerfectCook di circolazione dell’aria calda assicura una cottura uniforme e ottimale di ogni tipo di alimento.

Il design elegante e le finiture in acciaio inossidabile non solo conferiscono alla friggitrice un aspetto moderno e resistente ma ne garantiscono anche una lunga durata. Il pannello di controllo touch multifunzione semplifica l’utilizzo dell’apparecchio, permettendo di selezionare facilmente tra le 9 modalità preimpostate per cucinare diversi tipi di cibo con la semplice pressione di un pulsante.

Questa friggitrice ad aria è dotata di un termostato regolabile che consente di impostare la temperatura desiderata tra 80ºC e 200ºC, offrendo la flessibilità necessaria per preparare una vasta gamma di ricette. Il timer regolabile fino a 60 minuti permette di programmare il tempo di cottura in base alle specifiche esigenze di ogni piatto, garantendo risultati sempre perfetti.

Insomma, come avrai ormai capito si tratta di una scelta ideale per chi desidera unire la praticità di una cottura rapida e senza sforzi alla volontà di seguire uno stile di vita più sano. Non farti scappare questa offerta a tempo e acquistala subito con uno sconto del 52%!