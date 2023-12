Friggitrice ad aria in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

La friggitrice ad aria Cecofry Fantastik Inox 5500 da 5,5 L offre un modo sano e conveniente per cucinare i tuoi piatti preferiti. Attualmente in offerta su Amazon a soli 76,90€ anziché il prezzo più basso recente di 84,90€: questa friggitrice dietetica è dotata di numerose funzionalità che la rendono un prezioso alleato in cucina.

Il suo design elegante e le finiture in acciaio inossidabile non solo conferiscono un aspetto moderno e resistente, ma assicurano anche una maggiore durata nel tempo. La potenza di 1500 W garantisce una cottura veloce con un consumo energetico ridotto, consentendoti di ottenere risultati eccezionali in tutte le ricette.

Il cestello spazioso da 5,5 litri offre la capacità di cucinare grandi quantità di cibo, ideale per le famiglie o per preparare pasti per diverse persone. La tecnologia PerfectCook garantisce una distribuzione uniforme del calore, contribuendo a ottenere risultati più salutari con l’uso di un solo cucchiaio di olio.

Il pannello di controllo touch multifunzione rende la gestione del funzionamento intuitiva e facile. La friggitrice dispone di 9 modalità preimpostate che stabiliscono il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibi, offrendo una versatilità culinaria senza pari. Puoi regolare la temperatura da 80°C a 200°C e impostare il tempo di cottura da 0 a 60 minuti, garantendo una flessibilità totale nella preparazione dei tuoi pasti.

