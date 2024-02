Friggitrice ad aria in offerta ad un ottimo prezzo: cucinare diventa facilissimo

Questa friggitrice ad aria della Cosori è la soluzione ideale per chi desidera una cucina più sana e conveniente. Con uno sconto del 16%, puoi portare a casa questo innovativo elettrodomestico per soli 159,99€, risparmiando rispetto al prezzo consigliato di 189,99€.

Cosori è un marchio professionale di friggitrici ad aria con una lunga storia di successo. Originario della California, i prodotti dell’azienda sono venduti in 43 paesi e sono amati da oltre 9,58 milioni di consumatori. Con una garanzia di 2 anni e un supporto team professionale, COSORI si impegna a proteggere e migliorare la tua vita sana.

Questa friggitrice ad aria è dotata di una doppia resistenza, che rivoluziona la tua cucina grazie a due elementi riscaldanti superiori e inferiori e sensori NTC doppi, creando un modello esclusivo di riscaldamento per diverse funzioni. Il cestello singolo da 6,4L massimizza lo spazio all’interno della friggitrice, consentendo di cucinare fino a 1,8 kg di patatine o 2,5 kg di pollo intero in un’unica volta.

Con 12 funzioni preimpostate, tra cui 6 funzioni alimentari e 6 metodi di cottura, questa friggitrice ad aria offre una vasta gamma di possibilità culinarie con un solo tocco. Inoltre, grazie all’app VeSync, puoi controllare e regolare facilmente la funzione, la temperatura e il tempo di cottura direttamente dal tuo smartphone, godendo così di più tempo libero lontano dalla cucina.

La tecnologia 360Thermo IQ garantisce una cottura più veloce del 40% rispetto ai metodi tradizionali, con lo stesso effetto del forno ma in meno tempo. Inoltre, la friggitrice è facile da pulire, con una piastra interna antiaderente rimovibile e cestello esterno lavabile in lavastoviglie. Cucinare in modo sano e gustoso diventa incredibilmente semplice e conveniente. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala oggi ad un prezzo imbattibile!